В Чите закрыли Большую Сухотинскую тропу из-за бурого медведя

В Чите временно закрыли Большую Сухотинскую тропу после появления бурого медведя на Титовской сопке. Посетителей попросили не выходить на маршрут до отдельного уведомления. Об этом рассказали в соцсетях этно-археопарка «Сухотино».

Хищника заметили на территории особо охраняемой природной зоны. В этно-археопарке «Сухотино» подчеркнули, что ограничения ввели ради безопасности туристов. Сейчас район патрулируют охотоведы. Специалисты Минприроды Забайкальского края обследуют местность и следят за обстановкой, чтобы своевременно обнаружить животное.

Большая Сухотинская тропа протянулась на 19 километров. Её открыли в августе 2026 года в рамках программы «Тропы Дальнего Востока».

Маршрут проходит через 18 археологических памятников, среди которых древние погребения, поселения и наскальные рисунки. Для путешественников там оборудованы смотровые площадки, места отдыха, кемпинговые настилы и другие объекты.

Сама Титовская сопка представляет собой палеовулкан. На её территории обнаружены десятки археологических памятников разных эпох, а также палеонтологические находки и религиозные объекты.

В конце августа похожие ограничения ввели в Алтайском биосферном заповеднике: из-за участившихся выходов медведей к людям там закрыли все туристические маршруты до конца сезона.