Медведи атакуют посёлки ради объедков: В Сибири и на Дальнем Востоке экстренно прячут мусор

Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока усилили контроль за свалками и вывозом отходов из-за участившихся выходов медведей к населённым пунктам. По данным SHOT, зверей привлекают прежде всего пищевые отходы.

В Иркутской области за период активности хищников поступило уже более 1,5 тысячи сообщений об их появлении возле посёлков и дорог. По данным канала, в Белореченском муниципалитете власти потребовали не допускать стихийных свалок с пищевыми отходами и задержек с вывозом мусора.

В Амурской области проблему решают в посёлке Аносовский. Там медведей привлекла незаконная свалка площадью более 630 квадратных метров, а после вмешательства природоохранной прокуратуры власти начали искать подрядчика для её ликвидации.

В Забайкалье контроль за вывозом отходов усилили по всему краю. Главам округов поручили следить за ситуацией с мусором, чтобы не создавать дополнительную кормовую базу для диких животных.

В Красноярском крае региональным операторам напомнили о необходимости строго соблюдать графики вывоза ТКО, особенно в населённых пунктах рядом с лесами. Жителей Минусинского округа также попросили не оставлять пищевые отходы возле контейнерных площадок.

На Сахалине власти призывают убирать доступные для зверей «кормовые точки». После появления хищников в Востоке и Вахрушеве местным жителям отдельно напомнили, что оставленная еда и открытый мусор могут вновь привлечь медведей к домам.

Ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года в России отстрелили около двух тысяч медведей. Не менее 800 животных признали конфликтными после их появления рядом с людьми.