Медведей стало вдвое больше: Кабмин готовит новые меры из-за нападений на людей

Правительство России готовит пакет первоочередных мер из-за участившихся нападений медведей на людей. Власти намерены изменить подход к регулированию численности хищников и дать регионам больше возможностей оперативно реагировать на опасные ситуации. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.

«С ростом популяции увеличивается и число проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, а также поддерживать необходимый баланс. В связи с этим Правительство России в настоящее время готовит ряд первоочередных мероприятий», — заявил Патрушев.

По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурого медведя в России увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 300 тысяч особей. В последние месяцы больше всего нападений фиксировалось в Приморском и Красноярском краях, а также Иркутской области. В сентябре Life.ru сообщал, что за несколько месяцев жертвами медведей в различных российских регионах стал 21 человек.

Одна из рассматриваемых мер — выведение бурого медведя из числа видов, добыча которых регулируется установленными лимитами. В правительстве считают, что изменение этого механизма позволит быстрее регулировать численность животных там, где их стало слишком много.

Кроме того, для каждой конкретной территории хотят определить базовые нормативы численности медведей. Региональным властям планируется дать возможность оперативно принимать дополнительные решения по регулированию популяции в зависимости от местной обстановки.

Правительство также определит регионы, которым потребуется дополнительное финансирование для такой работы. По замыслу властей, новый механизм должен одновременно обеспечивать безопасность людей и сохранять необходимый баланс численности животных.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала 2026 года в России отстрелили около двух тысяч медведей. Не менее 800 животных, по данным SHOT, признали конфликтными после появления рядом с людьми. Больше всего таких хищников ликвидировали в Иркутской области, на Камчатке и в Красноярском крае.