Популяция медведей в Приморье за 10 лет выросла на 75% — до 11,2 тыс. особей

Численность бурых и гималайских медведей в Приморском крае за десять лет увеличилась на 75% и достигла 11,2 тыс. особей. Об этом ТАСС рассказала эксперт Росприроднадзора, кандидат биологических наук Кира Скрипова.

«В Приморском крае численность медведей за 10 лет выросла на 75% — до 11,2 тыс. особей. Популяция бурого медведя увеличилась с 2750 до 4905 особей, гималайского — с 3650 до 6326», — сообщила Скрипова.

Одновременно в регионе увеличивают разрешённые объёмы добычи животных. За последние семь лет квота на бурого медведя выросла с 223 особей в 2020 году до 941 в 2026-м. Для гималайского медведя лимит подняли с 237 до 468 особей.

При этом охотники используют не более 51% разрешённой квоты. Скрипова связывает это в том числе с ростом среднего возраста охотников и увеличением расходов на промысел.

Особенно заметна проблема в охотничьих угодьях, которые находятся более чем в 200 км от Владивостока, Уссурийска и Находки. По словам эксперта, даже небольшое повышение стоимости путёвок снижает интерес к легальной добыче животных. Часть охотников в таких условиях предпочитает действовать вне системы официального охотпользования.

Ранее Life.ru сообщал, что жители ряда деревень Колпашевского района Томской области связывают отток населения с участившимися выходами медведей. За пять лет численность населения района сократилась почти на 16% — с 37,7 тыс. до 31,8 тыс. человек. В отдельных населённых пунктах людей стало в несколько раз меньше: например, в Куржино из прежних 135 жителей остались 12, а в Иванкино число сельчан сократилось с 90 до 21. Местные жители рассказывали, что медведи подходят к домам, выходят на улицы и нападают на домашний скот, из-за чего охота, рыбалка и сбор дикоросов становятся опаснее.