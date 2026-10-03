Косолапая банда держит в страхе Сибирь: Почему из-за медведей пустеют целые деревни
Baza: Нашествие медведей ускорило отток жителей из томских деревень
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Деревни Колпашевского района Томской области стремительно пустеют: в некоторых осталось лишь по несколько десятков человек. Сельчане связывают отток населения с участившимися выходами медведей, пишет Telegram-канал Baza.
За последние пять лет численность населения района сократилась почти на 16% — с 37,7 до 31,8 тысячи человек. В небольших населённых пунктах отток оказался ещё заметнее.
Так, в Куржино вместо прежних 135 жителей теперь остались 12, а население Иванкино уменьшилось с 90 до 21 человека. Похожая ситуация, как утверждается, сложилась ещё в десятках деревень.
Оставшиеся сельчане говорят, что уезжать их заставляет не только отсутствие работы и привычная для глубинки демографическая убыль. Медведи всё чаще подходят к домам, бродят по улицам и нападают на домашний скот.
Для многих местных жителей охота, промысловая рыбалка, сбор грибов и ягод остаются способом заработка. Однако выходить в лес становится опаснее, а продолжать привычный промысел — всё сложнее.
На фоне участившихся выходов хищников в Томской области ввели режим повышенной готовности. Региональные власти также предложили увеличить срок действия разрешений на добычу медведей и снизить пошлины для охотников. Только с начала сентября в области приняли 56 решений об отстреле опасных животных против 29 за весь 2025 год. А в Бурятии вообще ликвидировали более 330 медведей после выходов к людям.
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