Косолапые не дают покоя: Томская область перешла в режим повышенной готовности

В Томской области объявили режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур, о чём сообщил в своём канале в Max.

Новые меры распространяются на весь регион. По словам главы области, они позволят эффективнее регулировать численность хищников и защищать жителей.

«С сегодняшнего дня вводим по всей области режим повышенной готовности, который позволит эффективнее регулировать численность медведей, обеспечивать безопасность людей», — написал Мазур.

Ранее региональные власти рекомендовали приостановить экскурсии, туристические слёты и другие массовые мероприятия в лесах и на окраинах населённых пунктов как минимум до 1 ноября. Особое внимание поручено уделить безопасности детей.

Кроме того, Томская область обратилась в федеральное Минприроды с предложением увеличить срок действия разрешений на добычу медведей и снизить соответствующие пошлины для охотников.