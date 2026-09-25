Косолапые не дают покоя: Томская область перешла в режим повышенной готовности
В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей
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В Томской области объявили режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур, о чём сообщил в своём канале в Max.
Новые меры распространяются на весь регион. По словам главы области, они позволят эффективнее регулировать численность хищников и защищать жителей.
«С сегодняшнего дня вводим по всей области режим повышенной готовности, который позволит эффективнее регулировать численность медведей, обеспечивать безопасность людей», — написал Мазур.
Ранее региональные власти рекомендовали приостановить экскурсии, туристические слёты и другие массовые мероприятия в лесах и на окраинах населённых пунктов как минимум до 1 ноября. Особое внимание поручено уделить безопасности детей.
Кроме того, Томская область обратилась в федеральное Минприроды с предложением увеличить срок действия разрешений на добычу медведей и снизить соответствующие пошлины для охотников.
Ранее Life.ru сообщал, что в Колпашевском районе медведь насмерть задрал двух мужчин, отправившихся на поиски пропавшей коровы. После трагедии жители деревни Север рассказали о регулярных выходах хищников к домам. В другом населённом пункте региона начали проверку после отстрела зверя возле жилых построек.
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