Охотники отказываются от отстрела медведей из-за больших расходов
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В России охотники начали отказываться от отстрела опасных медведей из-за высоких расходов, которые не покрывают даже региональные выплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей промысла.
По словам собеседников издания, одна из главных проблем связана со сроками действия разрешений. Теперь на добычу зверя отводится всего месяц вместо целого сезона, а оформление документов, как утверждается, обходится в среднем в 18 тысяч рублей.
Совмещать такие вылазки с основной работой становится невыгодно. За отведённое время удаётся выбраться в лес лишь два-четыре раза, причём никто не гарантирует, что охота окажется успешной.
Дополнительного заработка тоже практически не осталось. Как объясняют промысловики, в стране стало значительно меньше специалистов, которым раньше продавали медвежий мех, лапы и желчь. Даже вознаграждение в 36 тысяч рублей за добытого хищника зачастую не покрывает стоимость снаряжения, дороги и необходимых документов.
Особенно напряжённая ситуация, по информации Baza, сложилась в Красноярском крае, где обитают около 26 тысяч бурых медведей. После шести смертельных нападений Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и провёл обыски в региональном Минприроды.
Охотники также жалуются на ограничения при отстреле зверей возле населённых пунктов. Они опасаются новых выходов голодных хищников к людям и предлагают увеличить вознаграждение, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки.
Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае установили выплату в размере 36,5 тысячи рублей за добытого медведя. По данным регионального Минприроды, к 24 сентября в рамках регулирования численности добыли уже 653 хищника. После гибели шести человек в отношении ответственных за безопасность жителей чиновников возбудили дело о халатности.
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