Охотники отказываются от отстрела медведей из-за больших расходов

В России охотники начали отказываться от отстрела опасных медведей из-за высоких расходов, которые не покрывают даже региональные выплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей промысла.

По словам собеседников издания, одна из главных проблем связана со сроками действия разрешений. Теперь на добычу зверя отводится всего месяц вместо целого сезона, а оформление документов, как утверждается, обходится в среднем в 18 тысяч рублей.

Совмещать такие вылазки с основной работой становится невыгодно. За отведённое время удаётся выбраться в лес лишь два-четыре раза, причём никто не гарантирует, что охота окажется успешной.

Дополнительного заработка тоже практически не осталось. Как объясняют промысловики, в стране стало значительно меньше специалистов, которым раньше продавали медвежий мех, лапы и желчь. Даже вознаграждение в 36 тысяч рублей за добытого хищника зачастую не покрывает стоимость снаряжения, дороги и необходимых документов.

Особенно напряжённая ситуация, по информации Baza, сложилась в Красноярском крае, где обитают около 26 тысяч бурых медведей. После шести смертельных нападений Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и провёл обыски в региональном Минприроды.

Охотники также жалуются на ограничения при отстреле зверей возле населённых пунктов. Они опасаются новых выходов голодных хищников к людям и предлагают увеличить вознаграждение, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки.