Попробуйте прочесть стихи: Что поможет избежать встречи с одним из 3269 медведей в Ленобласти

В Ленинградской области насчитывается 3269 бурых медведей, а осенью риск встретить хищника в лесу возрастает из-за активного поиска пищи перед зимовкой. Специалисты советуют грибникам заранее обозначать своё присутствие шумом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как не встретиться с медведем в Ленобласти. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Перед спячкой звери усиленно набирают вес и могут увлечься едой настолько, что поздно замечают человека. Особую осторожность рекомендуют соблюдать возле ягодников, мусорных контейнеров и других мест, где животное нашло еду и способно начать её защищать.

«Можно просто громко разговаривать, можно песни петь, читать стихи, можно взять спортивный свисток. Зверь услышит — сам уйдёт», — рассказал биолог Павел Глазков.

Специалисты подчёркивают: пытаться незаметно пробираться по лесу, наоборот, не стоит. У бурого медведя хорошо развиты слух и обоняние, поэтому лучше дать ему возможность заранее обнаружить людей и уйти.

Причиной выходов диких животных к населённым пунктам нередко становится доступная пища. Жителей просят не оставлять возле домов лишний урожай и пищевые отходы, способные привлечь лесных обитателей.

Тема стала особенно резонансной после серии нападений в российских регионах. К концу сентября сообщалось более чем о 20 погибших, а федеральные власти начали готовить дополнительные меры по регулированию численности бурого медведя.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние месяцы жертвами нападений медведей в России стал 21 человек. Наиболее тяжёлая ситуация складывалась в Сибири и на Дальнем Востоке, а в нескольких регионах после появления хищников возле жилья усиливали меры безопасности.