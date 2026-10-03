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Регион
Опубликовано 3 октября, 10:05

Голод гонит к людям: Владелец «Тайгана» объяснил причину нашествия медведей

Владелец «Тайгана» Зубков связал выход медведей к людям с неурожаем ягод

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Неурожай ягод, грибов и кедровых орехов заставляет медведей чаще выходить из лесов к людям в поисках еды. Ещё одной причиной владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков считает сокращение привычных мест обитания животных из-за вырубки лесов.

«В этом году как никогда медведи выходят из лесов к людям, начиная от Московской области и заканчивая Дальним Востоком повсеместно»,рассказал Зубков РИА «Новости».

По его словам, оставшиеся без привычного корма хищники начинают искать пищу на свалках и дачных участках, что повышает риск опасных встреч с человеком. Нехватку естественной кормовой базы ранее называли одной из главных причин участившихся выходов медведей и в Минприроды. В Сибири в этом сезоне специалисты отмечали дефицит кедрового ореха, ягод и грибов.

Зубков считает, что ситуацию усугубляет и высокая численность хищников: животным, по его мнению, становится теснее в естественной среде обитания. Выходом он назвал увеличение числа разрешений на добычу агрессивных особей и законодательное регулирование проблемы на федеральном уровне.

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Правительство уже готовит пакет первоочередных мер из-за участившихся конфликтов между людьми и медведями. Среди предложений — дать регионам больше возможностей оперативно регулировать численность хищников и определить нормативы их количества для отдельных территорий.

Параллельно Росохотрыболовсоюз предложил отменить сбор за добычу бурого медведя и увеличить срок действия разрешений. В организации считают, что действующие ограничения снижают интерес охотников, тогда как число конфликтных животных растёт. В Красноярском крае с начала сезона в рамках регулирования уже добыли 653 медведя, выходивших к людям.

Больше новостей о дикой природе и взаимодействии человека с животными — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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