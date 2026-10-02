Медведь рвал лицо и руки: Охотник в Приангарье пережил нападение и сам добил зверя

В Иркутской области 56-летний охотник пережил нападение медведя, получил тяжёлые травмы, но сумел убить зверя и самостоятельно добраться домой. Сейчас мужчина находится в областной больнице, он в сознании и может разговаривать, сообщил RT его сын.

Всё произошло утром 26 сентября в районе деревни Большая Тарель. Мужчина заметил медведя возле своего дома, выстрелил и ранил хищника, после чего тот скрылся в лесу. Охотник отправился по его следу.

В лесу зверь напал на мужчину после того, как ружьё дало осечку. Пострадавший ударил медведя ножом в шею, а когда тот отошёл, смог снова выстрелить и добить его. Несмотря на полученные ранения, охотник сам вернулся домой.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и множественные раны лица, головы, рук и бедра. Сначала мужчину прооперировали в Качугской районной больнице, после чего санавиацией перевезли в Иркутск.

Главврач больницы Качуга Александр Федосеев признался, что за десять лет работы впервые столкнулся со случаем, когда человек смог выжить после настолько тяжёлой встречи с медведем. По словам сына охотника, раньше хищники в этих местах встречались, однако настолько близко к жилым домам зверь на его памяти ещё не подходил.