Медведь рвал лицо и руки: Охотник в Приангарье пережил нападение и сам добил зверя
RT: Охотник в Иркутской области выжил после нападения медведя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Иркутской области 56-летний охотник пережил нападение медведя, получил тяжёлые травмы, но сумел убить зверя и самостоятельно добраться домой. Сейчас мужчина находится в областной больнице, он в сознании и может разговаривать, сообщил RT его сын.
Всё произошло утром 26 сентября в районе деревни Большая Тарель. Мужчина заметил медведя возле своего дома, выстрелил и ранил хищника, после чего тот скрылся в лесу. Охотник отправился по его следу.
В лесу зверь напал на мужчину после того, как ружьё дало осечку. Пострадавший ударил медведя ножом в шею, а когда тот отошёл, смог снова выстрелить и добить его. Несмотря на полученные ранения, охотник сам вернулся домой.
Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и множественные раны лица, головы, рук и бедра. Сначала мужчину прооперировали в Качугской районной больнице, после чего санавиацией перевезли в Иркутск.
Главврач больницы Качуга Александр Федосеев признался, что за десять лет работы впервые столкнулся со случаем, когда человек смог выжить после настолько тяжёлой встречи с медведем. По словам сына охотника, раньше хищники в этих местах встречались, однако настолько близко к жилым домам зверь на его памяти ещё не подходил.
Ранее Life.ru уже рассказывал об этом происшествии: 56-летний охотник из Иркутской области после схватки с медведем самостоятельно вернулся домой и вызвал скорую. Кроме того, в регионе участились выходы хищников к людям. Только недавно медведь загрыз девять собак и утащил поросёнка в одном из населённых пунктов Приангарья.
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