Ненасытный медведь загрыз 9 собак и утащил поросёнка в Иркутской области

Медведь забрёл в посёлок Березняки Нижнеилимского округа Иркутской области и загрыз девять собак. Хищник также напал на телёнка и утащил в лес поросёнка.

Охотники попытались выследить зверя и ранили его, однако медведь смог уйти в лес. Его поиски продолжаются. Из-за угрозы выхода хищников школьников в Березняках перевели на дистанционное обучение. Аналогичные меры приняли ещё в одном населённом пункте Нижнеилимского округа.

В районе с 21 сентября действует режим повышенной готовности. Жителей попросили ограничить походы в лес, а обо всех случаях появления медведей возле населённых пунктов сообщать по номеру 112.

Ранее Life.ru рассказывал о медведе, который забрался на частный участок в Усть-Кутском районе Иркутской области и напал на собак. Хозяйка дома в этот момент оказалась примерно в трёх метрах от хищника. Прибывшие сотрудники полиции обезвредили зверя и помогли женщине избежать нападения.