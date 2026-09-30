Сибирский охотник с дырой в голове одолел медведя и сам вызвал себе скорую

В Иркутской области 56-летний охотник пережил нападение медведя, сумев застрелить хищника, несмотря на полученные травмы. Как сообщили в региональных экстренных службах, пострадавший самостоятельно вернулся домой и вызвал скорую помощь.

Происшествие случилось возле деревни Большая Тарель. Заметив неподалёку от своего жилища дикого зверя, местный житель ранил его из ружья, после чего отправился по следам в лес. Там загнанное животное решило драться до последнего.

«Находясь в лесу, он снова попытался выстрелить в медведя, но в момент очередного выстрела произошла осечка. В этот момент хищник набросился на мужчину и нанёс ему травмы. Пострадавшему удалось нанести удар ножом медведю в область шеи. От удара зверь отошёл в сторону, после чего мужчина снова выстрелил. Медведь прошёл несколько метров и повалился на землю», — говорится в местном паблике «Ленская правда» в MAX.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и многочисленные укусы. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. У мужчины имеются все необходимые документы, разрешающие охоту на медведей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Усть-Кутском районе Иркутской области медведь пробрался на частный участок и напал на собак. Хозяйка дома оказалась всего в трёх метрах от опасного гостя. Жители успели укрыться в помещении и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили животное неподалёку от домовладения и обезвредили его.