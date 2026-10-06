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Опубликовано 6 октября, 06:59

Медведь ранил 81-летнего рыбака на реке Киренга в Иркутской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Медведь напал на 81-летнего рыбака в Иркутской области. Хищник ранил мужчину в труднодоступной местности на реке Киренга возле деревни Чинонга Качугского района.

Инцидент произошёл, когда пенсионер причалил к берегу и начал разгружать лодку. Медведь набросился на него во время рыбалки. Мужчина смог отбиться от зверя, после чего забрался обратно в лодку и отплыл от берега.

В результате нападения рыбак получил раны рук и тела. Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» проверяют обстоятельства произошедшего.

В ДТП с медведем под Томском пострадали три человека, хищник погиб
В ДТП с медведем под Томском пострадали три человека, хищник погиб

Ранее Life.ru писал о поисках двух рыбаков в тайге Иркутской области после их встречи с медведем. Один из мужчин связался с диспетчерской службой и сообщил, что они с товарищем заблудились в лесу. Позднее он снова вышел на связь и рассказал о встрече с медведем. После этого связаться с ним больше не удалось.

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Лия Мурадьян
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