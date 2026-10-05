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Опубликовано 5 октября, 13:12

В Приангарье ищут двух рыбаков, нарвавшихся на медведя в тайге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двух рыбаков разыскивают в тайге Иркутской области после сообщения одного из них о встрече с медведем. О поисковой операции сообщило региональное управление МВД.

Накануне один из мужчин позвонил в диспетчерскую службу и рассказал, что они с товарищем заблудились в лесу. После этого рыбаки разделились.

Позднее мужчина снова вышел на связь и сообщил, что встретил медведя. После этого дозвониться до него больше не удалось.

По предварительным данным, звонивший мог находиться в тайге между сёлами Юлинск и Онот примерно в 100 километрах от Черемхово. Сейчас полицейские проверяют эту информацию и ведут поиски.

Ситуация развивается на фоне сразу нескольких нападений медведей в Приангарье. 2 октября в лесу у устья реки Илим погиб 71-летний мужчина, а 4 октября зверь пробрался в жилой вагончик на территории предприятия в Казачинско-Ленском районе и смертельно ранил 55-летнего работника. Ещё одного мужчину медведь ранил в Нижнеилимском районе.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области медведи убили ещё двух человек. После этих случаев Следственный комитет призвал жителей временно отказаться от походов в лес, охоты и рыбалки.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и спасательных операциях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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