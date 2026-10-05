«Ещё полтора месяца опасности»: Зоолог предупредил о «красноярской катастрофе»

Массовые выходы медведей к людям в 2026 году могут войти в историю отечественной полевой зоологии как «красноярская катастрофа». Такое определение происходящему дал зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар, предупредив, что опасный период продлится ещё как минимум полтора месяца.

По словам специалиста, пик конфликтов приходится на предзимний период, особенно если из-за нехватки естественного корма животные начинают массово приближаться к населённым пунктам. Поэтому нынешнюю ситуацию Кречмар считает ещё далёкой от завершения.

Особенно тяжёлая обстановка сложилась в Красноярском крае. В регионе в 2026 году от нападений медведей погибли семь человек, а по всей России число жертв достигло 22.

К 1 октября в Красноярском крае в рамках регулирования численности добыли 782 бурых медведя. Региональные власти при этом продолжали предупреждать жителей об опасности появления животных возле населённых пунктов и рекомендовали временно воздержаться от походов в лес.

Кречмар связывает происходящее в том числе с нехваткой корма. Во время четырёхдневной поездки по тайге он обратил внимание на практически полное отсутствие шишек. По его словам, за несколько сотен километров пути ему встретился лишь один человек, продававший их у дороги.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном нападении медведя на мужчину в Енисейском округе Красноярского края. Хищник вышел к стоянке лесозаготовительной техники возле деревни Потапово и атаковал 39-летнего работника.