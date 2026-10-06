В ДТП с медведем под Томском пострадали три человека, хищник погиб

Три человека получили травмы после ДТП с медведем в Томской области. Легковой Ford столкнулся с животным на трассе, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадавших госпитализировали, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла вечером 5 октября на девятом километре дороги «Камаевка — Асино — Первомайское». За рулём Ford Mondeo находился 28-летний мужчина. Хищник вышел перед автомобилем на трассе, после чего произошло столкновение.

После удара машина съехала в кювет и опрокинулась. В салоне вместе с водителем находились двое пассажиров — 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Все трое получили травмы. Водителя и пассажиров доставили в больницу.

В региональном УМВД уточнили, что медведь погиб в результате ДТП.

Ранее Life.ru писал о другом случае с медведем в Красноярском крае. В Шушенском округе участковый применил табельное оружие после того, как агрессивное животное вышло к людям и попыталось попасть в жилой дом. Сотрудник полиции открыл огонь в соответствии с законом «О полиции». Медведя обезвредили, при этом никто из местных жителей и правоохранителей не пострадал.