Медведь вышел к частному сектору на окраине Южно-Сахалинска и был застрелен
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Медведь добрался до окраины села Березняки под Южно-Сахалинском и оказался рядом с частными домами. Охотоведы выехали на место и застрелили зверя, сообщила мэрия города.
«Сегодня в Березняках зафиксирован случай выхода медведя вблизи жилых домов на окраине села. В селе работали охотоведы, животное ликвидировано», — говорится в заявлении.
После случившегося власти предупредили жителей районов, расположенных у леса, о необходимости соблюдать осторожность. В ближайшие дни жителям советуют отказаться от походов в лес, а детям — не гулять возле лесных массивов и водоёмов без присмотра взрослых. В администрации также напомнили: при появлении медведя нельзя пытаться приблизиться к нему или самостоятельно прогонять животное.
Ранее в Новокузнецке был введён режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. С момента обострения ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило уже 260 сообщений о появлении хищников. Аналогичное решение было принято в Майминском районе Алтая до 1 ноября. Тем временем в Подмосковье жители посёлков начали замечать характерные следы медведей.
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