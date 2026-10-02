Медведь вышел к частному сектору на окраине Южно-Сахалинска и был застрелен

Медведь добрался до окраины села Березняки под Южно-Сахалинском и оказался рядом с частными домами. Охотоведы выехали на место и застрелили зверя, сообщила мэрия города.

После случившегося власти предупредили жителей районов, расположенных у леса, о необходимости соблюдать осторожность. В ближайшие дни жителям советуют отказаться от походов в лес, а детям — не гулять возле лесных массивов и водоёмов без присмотра взрослых. В администрации также напомнили: при появлении медведя нельзя пытаться приблизиться к нему или самостоятельно прогонять животное.