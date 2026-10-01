От зайчатины и малины — к отходам: Зоолог объяснил, как любовь к халяве довела медведей до помойки

Медведи в России и других странах всё чаще выбирают мусорные свалки вместо охоты из-за лёгкой доступности пищи. Такое поведение естественно для животных, рассказал Life.ru зоолог, кандидат биологических наук и специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар.

Охотиться, как раньше, сложно. Плюс любое живое существо хочет жить и отбивается — это и больно, и в случае с крупными животными, кабаном-секачом, лосем, ещё и опасно. Сбор растительных кормов — ягод, орехов, кедровых шишек — тоже кропотливое и муторное занятие. Зачем всё это, когда на помойке пищи полно и её только подвозят? Михаил Кречмар зоолог, кандидат биологических наук, специалист по крупным хищникам, в частности по медведям

По словам Кречмара, для медведя доступность корма — один из главных факторов, определяющих образ жизни. Если еда есть круглый год и её не приходится добывать с большим расходом сил, это может в том числе сокращать продолжительность зимнего сна.

Пристрастие к человеческой пище специалист сравнил с «любовью к халяве». Медведи быстро привыкают к продуктам с помоек, в том числе к сладкому, после чего начинают возвращаться туда снова.

Такое поведение характерно не только для российских или американских хищников. По словам зоолога, медведи кормятся на свалках также в Румынии, Турции, Пакистане и Индии.

В США проблему стараются решать через контроль за мусорными площадками. Ответственных за их содержание штрафуют, если отходы остаются доступными для крупных животных, поэтому сейчас выходы медведей на помойки там стали скорее исключением.

В 2026 году в ряде регионов России участились выходы медведей к населённым пунктам. Особенно много таких случаев фиксировали в Сибири: в Иркутской области из-за активности хищников вводили режим повышенной готовности, аналогичные меры принимали в Томской области и Хакасии. Смертельные нападения произошли в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях и Туве, пострадавшие также были в Кузбассе, на Камчатке и Чукотке. Одной из причин специалисты называли нехватку естественного корма: из-за слабого урожая орехов и ягод животные чаще выходили к свалкам, фермам и жилым районам в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что Правительство России готовит пакет первоочередных мер из-за участившихся нападений медведей на людей. Власти намерены изменить подход к регулированию численности хищников и дать регионам больше возможностей оперативно реагировать на опасные ситуации.