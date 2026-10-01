«Медведь — наш символ»: Депутат призвал не превращать отстрел хищников в массовое убийство

Рост числа медведей действительно требует регулирования, однако борьба с ними не должна превращаться в массовое уничтожение животных. Об этом корреспонденту Life.ru заявил депутат Госдумы Георгий Арапов, комментируя решение некоторых регионов выплачивать охотникам деньги за добычу хищников.

По словам парламентария, участившиеся встречи медведей с людьми нельзя объяснять только увеличением их численности. На ситуацию также влияют вырубка лесов, сокращение привычного ареала обитания и проблемы с вывозом мусора в населённых пунктах.

«Мы понимаем, что во многих деревнях отходы вывозятся редко — это провоцирует медведя на дополнительный выход. Конечно, просто оставить людей наедине с диким зверем нельзя. Несмотря на то что медведь — очень важное животное и является нашим символом, его постоянные выходы к людям — это большая беда и трагедия», — отметил Арапов.

Депутат считает, что сейчас регулировать численность хищников необходимо, но делать это следует осторожно, чтобы впоследствии не пришлось восстанавливать популяцию. По его словам, если бы эту работу начали раньше, можно было бы обойтись менее радикальными методами.

Комментируя денежные выплаты за добычу медведей, Арапов отметил, что у регионов не всегда хватает специалистов Охотнадзора, чтобы самостоятельно справиться с проблемой.

Такие меры могут казаться странными, если находишься в Центральной России. Но если быть в самих регионах и видеть, что медведь действительно выходит к человеку, нападает на людей, тогда они выглядят обоснованными ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При этом одной из ключевых причин появления хищников возле населённых пунктов Арапов назвал изменение среды их обитания и кормовой базы. Эти проблемы, по его мнению, необходимо решать одновременно с регулированием численности, иначе медведи продолжат выходить к людям.

«Безопасность людей сегодня должна быть прежде всего. Но контролировать, чтобы охота на медведя не превратилась в массовое убийство животных, — важная задача. Мы будем следить, чтобы в регионах не принимали чрезмерных мер по регулированию популяции», — заключил Арапов.

Проблема с выходами медведей к людям обострилась сразу в нескольких регионах России. Хищников замечали возле жилых домов, школ, дорог и туристических объектов более чем в 40 субъектах страны, а число погибших при нападениях за последние месяцы достигло 21 человека. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Красноярском крае, где жертвами зверей стали семь человек. Смертельные случаи также фиксировались в Иркутской и Томской областях, Бурятии, Туве, на Алтае и Камчатке. В Иркутской области из-за участившихся выходов хищников вводили режим повышенной готовности.

В Башкирии охотникам даже готовы платить до 50 тысяч рублей за добычу бурого медведя. Для получения выплаты необходимо оформить разрешение, добыть животное по установленным правилам и предоставить документы в региональное Минприроды.