Медведи переходят на сородичей: охотники заявили о всплеске каннибализма

Нехватка пищи в российских лесах могла привести к росту случаев, когда медведи нападают на сородичей и поедают их. Об этом информационной службе «Вести» заявил председатель общественной организации охотников и рыболовов Енисейского района Вячеслав Нефедов.

По его словам, в 2026 году охотники стали чаще находить погибших медведей, которые, как предполагается, стали жертвами других представителей своего вида.

«Много случаев в этот год каннибализма, когда медведь убивает медведя. Прямо-таки это, так скажем, обыденный характер уже приобретает. Много найдено трупов медведя, которых медведь и убивал», — заявил Нефедов.

В 2026 году в России заметно участились выходы медведей к населённым пунктам: животных фиксировали уже в 41 регионе, а с 1 августа по 24 сентября нападения на людей произошли как минимум в 11 субъектах страны. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Сибири — только в Красноярском крае с начала сентября поступило не менее 123 сообщений о появлении медведей возле жилья, а после нападений погибли шесть человек. Одной из главных причин специалисты называют нехватку естественного корма: из-за ранней и сухой весны ягоды созрели и осыпались раньше обычного, а в ряде сибирских регионов отмечался неурожай ягод, грибов, кедрового ореха и лещины. В результате перед зимней спячкой голодные животные чаще подходят к городам и сёлам в поисках еды.

Ранее Life.ru писал, что охотники в Башкирии могут получить до 50 тысяч рублей за убитого бурого медведя. Документ уже подписан. Это самая высокая выплата за добычу медведя среди всех регионов России. Чтобы получить деньги, нужно оформить разрешение, добыть медведя в соответствии с правилами, а затем подать в региональное министерство природных ресурсов акт и заявление.