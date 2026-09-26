За косолапого — 50 тысяч: Башкирия поставила рекорд по выплатам охотникам
Башкирия обещала охотникам по 50 тысяч рублей за медведя
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До 50 тысяч рублей могут получить охотники в Башкирии за добытого бурого медведя. Постановление уже подписано. Это самая крупная подобная выплата среди российских регионов.
Для получения денег необходимо оформить разрешение, добыть животное в установленном порядке, а затем предоставить в региональное Минприроды соответствующий акт и заявление.
Второе место по размеру вознаграждения занимает Красноярский край. Там за медведя выплачивают 36,5 тысячи рублей. Мера распространяется на охотников, работающих по разрешениям в охотничьих угодьях вне особо охраняемых федеральных территорий.
В Бурятии сумма заметно ниже, однако в начале сентября её увеличили более чем вдвое — с 6 до 15 тысяч рублей. Региональные власти объяснили решение необходимостью усилить регулирование численности животных, представляющих угрозу людям.
В отдельных районах Кемеровской области действуют свои меры поддержки. Например, в Таштаголе за добытого медведя платят 10 тысяч рублей, а в других муниципалитетах охотникам компенсируют часть расходов топливом.
Дополнительные стимулы вводят на фоне участившихся выходов хищников к населённым пунктам. С начала года в России в результате нападений медведей погиб 21 человек.
Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае охотникам установили выплату в 36,5 тысячи рублей за добытого медведя. К 24 сентября в регионе в рамках регулирования численности добыли уже 653 хищника. В Бурятии тем временем вознаграждение за опасного медведя повысили до 15 тысяч рублей.
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