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Регион
Опубликовано 26 сентября, 05:54

За косолапого — 50 тысяч: Башкирия поставила рекорд по выплатам охотникам

Башкирия обещала охотникам по 50 тысяч рублей за медведя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

До 50 тысяч рублей могут получить охотники в Башкирии за добытого бурого медведя. Постановление уже подписано. Это самая крупная подобная выплата среди российских регионов.

Для получения денег необходимо оформить разрешение, добыть животное в установленном порядке, а затем предоставить в региональное Минприроды соответствующий акт и заявление.

Второе место по размеру вознаграждения занимает Красноярский край. Там за медведя выплачивают 36,5 тысячи рублей. Мера распространяется на охотников, работающих по разрешениям в охотничьих угодьях вне особо охраняемых федеральных территорий.

В Бурятии сумма заметно ниже, однако в начале сентября её увеличили более чем вдвое — с 6 до 15 тысяч рублей. Региональные власти объяснили решение необходимостью усилить регулирование численности животных, представляющих угрозу людям.

В отдельных районах Кемеровской области действуют свои меры поддержки. Например, в Таштаголе за добытого медведя платят 10 тысяч рублей, а в других муниципалитетах охотникам компенсируют часть расходов топливом.

Дополнительные стимулы вводят на фоне участившихся выходов хищников к населённым пунктам. С начала года в России в результате нападений медведей погиб 21 человек.

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Ранее Life.ru писал, что в Красноярском крае охотникам установили выплату в 36,5 тысячи рублей за добытого медведя. К 24 сентября в регионе в рамках регулирования численности добыли уже 653 хищника. В Бурятии тем временем вознаграждение за опасного медведя повысили до 15 тысяч рублей.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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