В Бурятии выплату за добычу опасного медведя повысили до 15 тысяч

Вознаграждение за добычу медведя, представляющего угрозу людям, увеличили в Бурятии с 6 до 15 тысяч рублей. Повышенная выплата будет действовать во всех районах республики, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Речь идёт об особях, по которым власти приняли решение о регулировании численности. За медведя, добытого во время обычной любительской или спортивной охоты, по-прежнему положено шесть тысяч рублей. Такие выплаты не предусмотрены в Тункинском районе и на территории одноимённого национального парка.

В список исключений также вошли Тарбагатайский и Мухоршибирский районы, где численность хищников остаётся низкой. За минувшие выходные в Бурятии добыли 15 животных, признанных опасными для населения. Ещё 19 решений о регулировании находятся в работе.

В августе–сентябре 2026 года в России отмечается значительная активизация бурых медведей, связанная с периодом гиперфагии (активного нагула жира перед зимней спячкой) на фоне неурожая дикоросов и лесных пожаров, что лишает животных естественной кормовой базы. Эксперты прогнозируют критическую ситуацию из-за высокой численности популяции (более 300 тыс. особей) и участившихся выходов хищников к людям в поисках пищи, в том числе на свалки, что зафиксировано в ряде регионов от Дальнего Востока и Сибири до Краснодарского края. На Камчатке и в Красноярском крае отмечены случаи нападений на людей и домашних животных. Власти принимают меры по регулированию численности и усилению патрулирования.