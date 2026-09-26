Медведь напугал жителей Кемерово, устроив забег между машинами во дворе ЖК

Медведя заметили во дворе жилого комплекса в Кемерове. Хищник бегал рядом с припаркованными автомобилями на бульваре Строителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

Медведь вышел во двор жилого дома в Кемерове. Видео © Telegram / Осторожно новости

Зверя увидели возле дома № 65А в Ленинском районе города.

Откуда хищник пришёл в жилой район, очевидцы не знают. Жильцы отмечают, что вокруг находится плотная городская застройка, а лесных массивов поблизости нет.

Ранее медведь проник на частный участок в Усть-Кутском районе Иркутской области и напал на собак. Хозяйка участка оказалась примерно в трёх метрах от зверя, после чего жители заперлись в доме и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники вместе с охотоведом обнаружили хищника примерно в 50 метрах от домовладения. Помощник участкового применил огнестрельное оружие, в результате происшествия никто из людей не пострадал.