До ноября без лесных прогулок: На Алтае ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Майминском районе Республики Алтай из-за участившихся выходов медведей к населённым пунктам ввели режим повышенной готовности до 1 ноября, а жителям и гостям рекомендовали без острой необходимости не покидать жильё с 19:30 до 08:00. Данное заявление сделал глава района Пётр Громов.

«В Республике Алтай остаётся напряжённой ситуация с выходами медведей в населённые пункты. В связи с этим сегодня в администрации Майминского района провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории района – с сегодняшнего дня и до 1 ноября», — говорится в сообщении.

На открытом воздухе временно нельзя проводить культурные и общественные спортивные мероприятия, если среди участников есть дети. Туристам и местным жителям также рекомендовали отказаться от походов в лес.

В населённых пунктах должны появиться группы из охотников-добровольцев. Им предстоит следить за обстановкой и особенно внимательно проверять территории, где ранее замечали хищников. Дополнительно с жителями проведут инструктажи по правилам безопасности.

Власти также намерены следить за появлением несанкционированных свалок коммунальных отходов. Такие места могут привлекать диких животных к жилью, поэтому главам сельских поселений поручено усилить контроль за состоянием территорий. Правоохранительные органы при этом проведут дополнительные рейды.

Для школьников в муниципалитете проработают дополнительные маршруты транспорта. Также усилят контроль за несовершеннолетними, которые находятся в общественных местах ночью, и проведут с учащимися разъяснительные занятия.

Ранее сообщалось, что из-за всё более частых нападений медведей на людей правительство России готовит срочный набор мер. Согласно государственному мониторингу, за последние 30 лет численность бурого медведя в России увеличилась более чем в два раза. Сейчас она составляет примерно 300 тысяч особей. В последние месяцы больше всего нападений зафиксировано в Приморском и Красноярском краях, а также в Иркутской области.