Жители Подмосковья стали замечать следы медведей рядом с посёлками

Жители Подмосковья стали замечать следы медведей в лесах рядом с населёнными пунктами. С начала 2026 года в Министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 таких обращений, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, чаще всего люди обнаруживают не самих животных, а следы на земле, отметины на деревьях и другие характерные признаки их присутствия.

Изредка вблизи автомобильных дорог фиксируют и молодых медведей. При этом далеко не каждое сообщение жителей подтверждает появление хищника.

«Вместе с тем граждане часто принимают за медвежьи следы крупных собак, либо отметины на деревьях, оставленные другими животными, например, лосями», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Life.ru рассказывал, что около 80 бурых медведей могут постоянно или временно находиться в лесах Московской области. Биолог Дмитрий Фёдоров отмечал, что за последние 10–15 лет популяция хищника в регионе почти удвоилась. Правительство также готовит новые меры по регулированию численности медведей, поскольку их количество в России за 30 лет выросло более чем вдвое.