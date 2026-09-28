В саду послышались шорохи: 80 медведей коротают подмосковные вечера в лесах неподалёку

Около 80 бурых медведей могут постоянно или временно находиться в лесах Московской области в 2026 году. Такие данные охотничьих учётов привёл кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров в беседе с РИА «Новости».

Постоянно в регионе живут примерно 30–40 особей. Сопоставимое количество хищников периодически приходит из соседних Тверской, Смоленской и Калужской областей, поэтому фактическая численность меняется в зависимости от миграции.

За последние 10–15 лет популяция бурого медведя в Подмосковье увеличилась почти вдвое, отметил специалист. Этому, по его словам, способствуют рост количества животных в соседних регионах и запрет на охоту.

Бурый медведь включён в Красную книгу Московской области, поэтому добывать его в регионе нельзя.

Ранее Life.ru сообщал, что за три месяца число обращений жителей Подмосковья из-за медведей выросло вдвое — с 10 до 20. В региональном Минэкологии уточняли, что чаще всего следы хищников замечают на севере и западе области, однако подтверждённых случаев их захода непосредственно в населённые пункты с начала года не фиксировалось. По оценке ведомства, постоянно в лесах живут около 30–40 особей, а с учётом заходящих из соседних регионов их число может достигать 70–80.