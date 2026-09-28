Охота на медведя стала невыгодной: инспектор подсчитал расходы

Охота на медведя стала слишком дорогой и фактически невыгодной для охотников. Об этом ТАСС рассказал государственный охотинспектор Архангельской области Евгений Волков.

С 1 сентября 2025 года разрешение на добычу медведя действует только 30 дней. После истечения этого срока документ нужно сдать и оформить новый, снова заплатив налоговый сбор в три тысячи рублей и госпошлину в размере 650 рублей. На этом затраты не заканчиваются. По словам Волкова, охотники оплачивают транспорт, приобретают приманку, а при охоте на овсяных полях самостоятельно распахивают участки, закупают и высаживают овёс.

В региональном Минприроды подтвердили, что после изменения порядка выдачи разрешений популярность такой охоты снизилась. При этом для регулирования численности хищников, выходящих к населённым пунктам, нужны люди с соответствующими навыками и опытом.

В 2026 году власти Архангельской области приняли 50 решений о добыче 86 бурых медведей возле населённых пунктов. К выслеживанию и отстрелу привлекают охотников на добровольной основе, однако в отдалённых районах найти таких специалистов бывает сложно.

Ранее Life.ru писал, что в Томской области из-за участившихся выходов медведей ввели режим повышенной готовности. Регион также обратился в Минприроды РФ с предложением увеличить срок действия разрешений на добычу хищников и снизить пошлины для охотников.