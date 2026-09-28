Свисток, пневмогорн, следы когтей: Как сходить по грибы в Подмосковье и не встретить медведя

Жителям Подмосковья не стоит отказываться от походов за грибами из-за опасений встретить медведя, однако в лес лучше брать туристический свисток или пневмогорн. Об этом Life.ru рассказал зоолог Михаил Кречмар.

В Подмосковье ситуация пока у нас опасений никаких не вызывает. Хотя численность медведя здесь колеблется от 80 до 120 особей. Это очень большой разброс. Скорее всего, встретить медведя можно только в самых глухих местах, например в Шатуре. Михаил Кречмар Зоолог, кандидат биологических наук и специалист по крупным хищникам

Всем, кто отправляется в лес, Кречмар рекомендует носить с собой туристический сигнальный свисток. Он издаёт резкий и неприятный звук, способный отпугнуть зверя. Тем, кто особенно опасается встречи с хищником, зоолог посоветовал пневмогорн, причём баллон лучше выбирать достаточно большого объёма.

По словам Кречмара, в Московской области в целом можно спокойно ходить в лес. Основная плотность конфликтов людей с медведями в России, отметил специалист, приходится на юг Сибири.

Понять, что поблизости бывал медведь, можно по оставленным им следам, хотя для уверенного распознавания таких признаков нужны определённые навыки. След задней лапы зверя напоминает отпечаток босой человеческой ноги, но отличается заметными следами когтей.

Хищники также могут оставлять задиры на деревьях примерно на высоте своего роста, стараясь дотянуться лапами ещё выше. Кроме того, медведи трутся о стволы, поэтому на коре иногда остаётся шерсть, а само место приобретает специфический запах.

«И помёт медведей очень хорошо определяется: во-первых, его много, а во-вторых, в нём видны остатки непереваренной пищи. У него так желудок устроен, что он плохо переваривает пищу. Вот по таким признакам можно уже что-то понять и принять решение уйти из леса», — заключил Кречмар.

Ранее Life.ru рассказывал, что число обращений жителей Подмосковья из-за медведей за три месяца выросло вдвое. По данным областного Минэкологии, с начала года не было зарегистрировано ни одного подтверждённого случая захода медведя непосредственно в населённый пункт. Специалисты также не ожидают роста числа выходов животных к людям этой осенью: перед спячкой хищникам хватает естественного корма в лесах.