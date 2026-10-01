260 сигналов о медведях: Новокузнецк перевели в режим повышенной готовности

В Новокузнецке ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. С момента обострения ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило уже 260 сообщений о появлении хищников, сообщил мэр города Денис Ильин.

Решение приняли после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием экстренных служб и представителей садовых обществ. Для контроля обстановки сформированы группы охотников, которые ежедневно патрулируют территории, откуда поступают сигналы.

Жителям рекомендуют убрать с участков урожай и пищевые отходы, временно отказаться от походов в лес и выездов на природу. Отдельно горожан просят не готовить еду на открытом огне, поскольку запах может привлечь животных.

При этом применять оружие в населённых пунктах охотникам запрещено. По словам Ильина, обезвреживать представляющих угрозу зверей в таких условиях могут сотрудники правоохранительных органов.

Проблема с выходами медведей в Кузбассе обострилась ещё в сентябре. Тогда режим повышенной готовности ввели сразу в пяти округах региона. Власти принимали решения на муниципальном уровне после сообщений жителей о появлении зверей возле населённых пунктов.