Медведя добыл — выплату получил: В Забайкалье решили привлечь охотников деньгами

В Забайкальском крае охотникам начали выплачивать по 15 тысяч рублей за добычу медведя. Так власти рассчитывают привлечь больше специалистов в районы, где звери всё чаще появляются рядом с людьми, сообщили в региональном Минприроды.

Вознаграждение можно получить только за добычу животного в установленном законом порядке. В ведомстве пояснили, что эта мера должна усилить работу именно на территориях с наиболее напряжённой обстановкой. С начала осени в регионе добыли уже 70 медведей. За тот же период от жителей поступило около 100 сообщений о появлении диких животных.

В 35 случаях зверей замечали непосредственно в населённых пунктах. Для реагирования на такие обращения сформировали 85 мобильных групп. Всего в их работе задействованы 275 охотоведов и охотников. Они следят за обстановкой и выезжают на места после сообщений жителей.

Накануне в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов диких животных к людям. Он действует по всему региону с 29 сентября. Местным властям поручили создать рабочие группы, контролировать вывоз мусора и принять другие меры, которые должны снизить вероятность появления медведей возле жилья.