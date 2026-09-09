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Регион
Опубликовано 9 сентября, 19:44

В Кузбассе объявили повышенную готовность в пяти округах из-за медведей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Участившиеся появления медведей рядом с домами стали причиной введения режима повышенной готовности в пяти округах Кузбасса. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства.

Меры действуют в Калтанском, Осинниковском и Прокопьевском городских округах, а также в Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах. Решения принимают местные администрации.

В августе возле Междуреченска медведица напала на мужчину. Он сумел вырваться и убежать, пострадавшего эвакуировали в больницу вертолётом.

Ещё одно нападение произошло рядом с садоводческим товариществом под Новокузнецком. Хищник ранил пенсионерку. Прибывший на вызов участковый застрелил зверя.

Жители юга Кемеровской области также публиковали в местных сообществах сообщения о появлении медведей в частном секторе.

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Аналогичный режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском. Там медведей замечали рядом с жилыми домами, школой и детским садом. В городской администрации пояснили, что выходы хищников к людям ежегодно учащаются в конце августа — начале сентября.

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Виталий Приходько
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