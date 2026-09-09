В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления медведей в городской черте ввели режим повышенной готовности. Меры начнут действовать с 18:00 (9:00 мск) 9 сентября по местному времени. Об этом рассказали в мэрии.

Специальный режим распространяется на силы и службы, которые задействованы в предотвращении угрозы жизни и здоровья людей из-за выхода хищников в населённые районы.

«Главная цель — предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей в нашем городском округе», — говорится в сообщении.

При этом, по оценке начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Анатолия Ковнацкого, обстановка пока остаётся под контролем. Как пояснил Ковнацкий, активность животных обычно возрастает в конце августа — начале сентября. Ежегодно в этот период фиксируется больше случаев появления бурых медведей рядом с местами компактного проживания людей.

Ранее медведя заметили вблизи детских учреждений Петропавловска-Камчатского. Хищник появился у жилого дома на улице Пономарёва, расположенного неподалёку от школы. До этого зверя видели на улице Гастелло — рядом с детским садом и компрессорной станцией. Жители окрестных домов сообщали, что из леса доносились хруст ломаемых деревьев и рычание медведя.