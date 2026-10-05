Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 10:46

Медведь пытался штурмовать дом в Шушенском округе, но словил пулю от участкового

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Участковый применил табельное оружие против агрессивного медведя, который вышел к людям и пытался попасть в жилой дом в Шушенском округе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошёл в конце сентября в селе Белозёровка. В дежурную часть поступила информация о хищнике возле жилья, после чего полицейский оценил ситуацию как представляющую угрозу для людей.

Участковый открыл огонь в соответствии с законом «О полиции». Животное было обезврежено, никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Тушу передали инспекторам охотнадзора для последующей утилизации.

Медведи убили ещё двух человек в Иркутской области
Медведи убили ещё двух человек в Иркутской области

Похожий случай произошёл несколькими днями позже на Сахалине. Тогда медведь вышел к частным домам на окраине села Березняки под Южно-Сахалинском, после чего охотоведы застрелили животное.

Больше новостей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar