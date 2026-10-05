Медведь пытался штурмовать дом в Шушенском округе, но словил пулю от участкового
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Участковый применил табельное оружие против агрессивного медведя, который вышел к людям и пытался попасть в жилой дом в Шушенском округе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошёл в конце сентября в селе Белозёровка. В дежурную часть поступила информация о хищнике возле жилья, после чего полицейский оценил ситуацию как представляющую угрозу для людей.
Участковый открыл огонь в соответствии с законом «О полиции». Животное было обезврежено, никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Тушу передали инспекторам охотнадзора для последующей утилизации.
Похожий случай произошёл несколькими днями позже на Сахалине. Тогда медведь вышел к частным домам на окраине села Березняки под Южно-Сахалинском, после чего охотоведы застрелили животное.
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