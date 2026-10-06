Медведь вышел к остановке в Братске: хищника ищут полиция и охотоведы

Медведя заметили возле автобусной остановки в жилом районе Энергетик в Братске Иркутской области. Сведения о появлении хищника проверяют полицейские совместно с охотоведами и городскими службами, сообщили в местном МВД.

О звере правоохранителям вечером рассказал 32-летний житель города. По его словам, медведь появился на улице Промышленной неподалёку от остановки общественного транспорта.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили следы, похожие на медвежьи, после чего передали информацию представителям администрации и специалистам охотничьих служб.

Сейчас сотрудники МВД вместе с охотоведами проводят мероприятия, направленные на поиск животного и обеспечение безопасности жителей. Горожан просят не приближаться к диким зверям и при их обнаружении сразу звонить по номеру 112.

Проблема с выходом медведей к людям в районе Братска сохраняется не первый месяц. Ранее Life.ru писал, что из-за участившихся встреч со зверями в городе ввели режим повышенной готовности. В сентябре аналогичный режим распространили уже на всю Иркутскую область.