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Опубликовано 6 октября, 14:39

Медведь вышел к остановке в Братске: хищника ищут полиция и охотоведы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Медведя заметили возле автобусной остановки в жилом районе Энергетик в Братске Иркутской области. Сведения о появлении хищника проверяют полицейские совместно с охотоведами и городскими службами, сообщили в местном МВД.

О звере правоохранителям вечером рассказал 32-летний житель города. По его словам, медведь появился на улице Промышленной неподалёку от остановки общественного транспорта.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили следы, похожие на медвежьи, после чего передали информацию представителям администрации и специалистам охотничьих служб.

Сейчас сотрудники МВД вместе с охотоведами проводят мероприятия, направленные на поиск животного и обеспечение безопасности жителей. Горожан просят не приближаться к диким зверям и при их обнаружении сразу звонить по номеру 112.

Медведи убили ещё двух человек в Иркутской области
Медведи убили ещё двух человек в Иркутской области

Проблема с выходом медведей к людям в районе Братска сохраняется не первый месяц. Ранее Life.ru писал, что из-за участившихся встреч со зверями в городе ввели режим повышенной готовности. В сентябре аналогичный режим распространили уже на всю Иркутскую область.

Больше новостей о необычных происшествиях и диких животных — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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