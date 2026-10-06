До середины октября в небе Москвы можно будет наблюдать эффектные танцы птиц

Наблюдать мурмурацию в Москве можно примерно до середины октября, рассказала член Союза охраны птиц России Елена Чернова. Так называют полёт большой стаи, которая образует постоянно меняющиеся объёмные фигуры. В столичном регионе самые эффектные скопления обычно создают скворцы, уже начавшие отлёт в тёплые края.

По словам орнитолога, увидеть птичий танец проще всего на закате: перед ночёвкой пернатые собираются плотнее, чтобы вместе было теплее и безопаснее. Ещё один подходящий момент — рассвет, когда голодная стая поднимается с места отдыха и отправляется на кормёжку.

Такие манёвры помогают защищаться от хищников. Одиночную птицу схватить легче, а внутри большого скопления она менее уязвима. Когда в середине становится тесно, пернатые перемещаются к краям. Из-за этого стая непрерывно меняет очертания, напоминая то фигуры, то фантастических существ.

Массовая мурмурация скворцов характерна прежде всего для осени, когда птицы готовятся к перелёту. Весной и летом они заняты выведением птенцов. Вне сезона гнездования держаться вместе могут и другие мелкие виды: свиристели, трясогузки, воробьи и синицы, хотя столь масштабных скоплений они не создают, пояснила собеседница «Москвы 24».

Ранее орнитолог объяснила, как привлечь сову для борьбы с мышами на даче. По её словам, при обилии грызунов пернатая охотница может сама выбрать участок для жизни.