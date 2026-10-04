Бабье лето разбудило змей в Подмосковье: названы излюбленные места ядовитых гадюк

Гадюки и другие змеи сохраняют активность в Подмосковье до тех пор, пока дневная температура не опустится ниже 10 градусов, предупредил, исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

В октябре, по его словам, гадюки концентрируются на хорошо прогреваемых участках: лесных опушках, полянах с густой растительностью, склонах и каменистых местах. Риск встретить ядовитых змей есть также возле торфяных болот и на сухих песчаных берегах, где рептилии ищут подходящие места для зимовки.

Специалист подчеркнул, что змеи не агрессивны и нападают только для самозащиты, если человек случайно наступит на них или попытается схватить. Наибольший риск представляет именно неожиданная встреча, когда рептилия чувствует угрозу, рассказал собеседник интернет-издания Regions.ru.

Ранее эколог запретил отсасывать яд после укуса гадюки и рассказал о правильных действиях при встрече со змеёй. Он отметил, что гадюки не охотятся на людей и проявляют агрессию только в случае самообороны.