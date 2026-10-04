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Опубликовано 4 октября, 17:59

Бабье лето разбудило змей в Подмосковье: названы излюбленные места ядовитых гадюк

Эколог Вольпин заявил о риске встретить гадюк на опушках и у болот в Подмосковье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гадюки и другие змеи сохраняют активность в Подмосковье до тех пор, пока дневная температура не опустится ниже 10 градусов, предупредил, исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

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В октябре, по его словам, гадюки концентрируются на хорошо прогреваемых участках: лесных опушках, полянах с густой растительностью, склонах и каменистых местах. Риск встретить ядовитых змей есть также возле торфяных болот и на сухих песчаных берегах, где рептилии ищут подходящие места для зимовки.

Специалист подчеркнул, что змеи не агрессивны и нападают только для самозащиты, если человек случайно наступит на них или попытается схватить. Наибольший риск представляет именно неожиданная встреча, когда рептилия чувствует угрозу, рассказал собеседник интернет-издания Regions.ru.

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Ранее эколог запретил отсасывать яд после укуса гадюки и рассказал о правильных действиях при встрече со змеёй. Он отметил, что гадюки не охотятся на людей и проявляют агрессию только в случае самообороны.

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Борис Эльфанд
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