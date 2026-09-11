«Гуманные методы»: Как избавиться от кротов и змей на даче, не беря грех на душу

Появление на участке кротов, змей, мышей или крыс не всегда требует радикальных мер, животных можно отпугнуть, не причиняя вреда, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

По его словам, многие животные играют важную роль в экосистеме и уничтожают вредителей. Например, кроты приходят не за урожаем, а за дождевыми червями и личинками насекомых. Сделать территорию менее комфортной помогают специальные вибрационные отпугиватели, регулярное скашивание травы и поддержание порядка.

Змеи редко появляются рядом с человеком без причины и обычно стараются избегать встреч. Их привлекают густые заросли, кучи строительного мусора и большое количество грызунов. Если регулярно косить траву, убирать захламлённые места и контролировать численность мышей, вероятность появления змей заметно снижается.

«Если животные уже появились, лучше использовать гуманные методы отпугивания или живоловушки, которые позволяют поймать зверька без травм и выпустить его в подходящем месте», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Специалист предостерёг от использования ядов и химических приманок, которые опасны не только для грызунов, но и для домашних животных, птиц и полезных хищников. В результате может нарушиться природный баланс.

Напомним, популяция кротов в Московской области за последний год выросла примерно вдвое. Из-за этого жители всё чаще жалуются на перекопанные газоны, грядки и испорченные участки.