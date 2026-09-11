«Гуманные методы»: Как избавиться от кротов и змей на даче, не беря грех на душу
Профессор Ларионов призвал не убивать важных для экосистемы кротов и змей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Появление на участке кротов, змей, мышей или крыс не всегда требует радикальных мер, животных можно отпугнуть, не причиняя вреда, рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.
По его словам, многие животные играют важную роль в экосистеме и уничтожают вредителей. Например, кроты приходят не за урожаем, а за дождевыми червями и личинками насекомых. Сделать территорию менее комфортной помогают специальные вибрационные отпугиватели, регулярное скашивание травы и поддержание порядка.
Змеи редко появляются рядом с человеком без причины и обычно стараются избегать встреч. Их привлекают густые заросли, кучи строительного мусора и большое количество грызунов. Если регулярно косить траву, убирать захламлённые места и контролировать численность мышей, вероятность появления змей заметно снижается.
«Если животные уже появились, лучше использовать гуманные методы отпугивания или живоловушки, которые позволяют поймать зверька без травм и выпустить его в подходящем месте», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Специалист предостерёг от использования ядов и химических приманок, которые опасны не только для грызунов, но и для домашних животных, птиц и полезных хищников. В результате может нарушиться природный баланс.
Напомним, популяция кротов в Московской области за последний год выросла примерно вдвое. Из-за этого жители всё чаще жалуются на перекопанные газоны, грядки и испорченные участки.
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