Кроты перерыли дачу? Есть те, кто за еду готов аннигилировать вредителей

Обычные дворовые кошки-крысоловы могут помочь дачникам сократить число кротов на участке лучше любого навороченного отпугивателя. Об этом РИАМО рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова.

Один из традиционных способов борьбы — специальные ловушки, однако установить их правильно непросто. Нужно точно определить кротовый ход, иначе приспособление не сработает.

«Кошка действительно может помочь в истреблении кротов, она их отлавливает точно так же, как крыс», — сказала Самойлова.

По наблюдениям эксперта, лучше с такой задачей справляются животные, которые уже охотятся на крыс. Она также утверждает, что у таких кошек чаще встречается вытянутая морда, тогда как у мышеловов она бывает более округлой.

Ультразвуковые устройства Самойлова эффективным решением не считает, поскольку кроты без проблем роют свои ходы прямо рядом с ними.

Вероятно, сейчас лучший момент, чтобы завести кошку, ведь в Подмосковье за год примерно вдвое выросло число кротов, особенно в Дмитровском, Истринском, Можайском, Домодедовском, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах. Специалисты связывают это с влажной погодой, обилием корма, рыхлой почвой на дачных участках и сокращением числа естественных врагов.