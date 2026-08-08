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8 августа, 10:34

Кошка открыла кран лапой и устроила потоп в московской квартире

Москвича обязали выплатить 654 тыс. рублей за потоп, который устроила его кошка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кошка затопила квартиру, открыв лапой водопроводный кран. По крайней мере, такую версию происшествия озвучил москвич в суде. Теперь ему придётся выплатить 654 тысячи рублей за причинённый водой ущерб, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

До апелляции дело дошло после решения Симоновского районного суда. Первая инстанция отказалась взыскивать деньги с жильца, поскольку собственником квартиры числится столичный Департамент городского имущества. Мосгорсуд с таким выводом не согласился. Судебная коллегия решила, что отвечать за последствия должен проживающий в помещении получатель ренты, поскольку именно его признали лицом, причинившим вред.

На заседании мужчина объяснил случившееся действиями домашнего питомца. По его словам, кошка лапой открыла водопроводный кран, после чего произошёл потоп. В результате апелляционная инстанция взыскала с ответчика 654 тысячи рублей, а также судебные расходы. Решение уже вступило в законную силу.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом крупном потопе в Москве. В частной галерее Омельченко на Арбате вода повредила десятки произведений искусства, а предварительный ущерб оценили более чем в 50 млн рублей. Среди пострадавших работ были картины Ильи Попова, Владислава Даванкова, ST, T-Killah, Надежды Петровой и Никиты Нагорного.

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Николь Вербер
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