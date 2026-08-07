Подземные вредители захватывают Подмосковье: Дачники бьют тревогу из-за нашествия кротов

Популяция кротов в Московской области за последний год выросла примерно вдвое. Из-за этого жители всё чаще жалуются на перекопанные газоны, грядки и испорченные участки.

Больше всего животных стало в Дмитровском, Истринском, Можайском, Домодедовском, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах. Именно оттуда чаще всего поступают жалобы от владельцев дач.

Специалисты связывают рост численности сразу с несколькими факторами. Отсутствие засухи привело к увеличению количества дождевых червей и другой кормовой базы, а активная дачная застройка оставляет после себя рыхлую почву, которая подходит для жизни кротов. Кроме того, сократилось число их естественных врагов — лис, ласок и сов.

Биолог и агроном Михаил Воробьёв считает, что ситуация носит временный характер. По его словам, популяция может сократиться уже к следующему сезону благодаря естественной регуляции — росту числа хищников или вспышкам заболеваний среди животных, передаёт Baza.

Эксперт также призвал не уничтожать кротов. Вместо этого он рекомендует использовать более гуманные способы защиты участков, например подземные противокротовые сетки или ультразвуковые отпугиватели.

Ранее в Московской области популяция бобров выросла почти в 70 раз с 1970-х годов — с 200 до более 12 тысяч особей. Причиной восстановления стало падение спроса на мех и плановое расселение с ограничениями на добычу. Однако активное строительство плотин создаёт проблемы, меняя уровень воды и вызывая подтопления. А в прошлом веке вымирание было связано с массовой охотой из-за специфического вкуса мяса.