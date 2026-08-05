Бобровый бум: Эколог объяснил, почему грызуны заполонили реки и грозят яблоневым садам

Численность речных бобров в России за последние 26 лет выросла более чем вдвое — с 350 тысяч до 800 тысяч особей. Эколог Роман Пукалов в беседе с Life.ru связал бобровый бум с сокращением числа хищников и потерей интереса к промыслу.

При отсутствии волка мы не можем позволить популяции речного бобра расти бесконечно. Механизм регуляции численности «человек-хищник» практически отключился Роман Пукалов Эколог

В здоровой экосистеме главным естественным врагом бобра остаётся волк. По словам Пукалова, он охотится не только на бобрят, но и на взрослых особей, застигнутых на суше, и способен изымать до 15–20% популяции. Бобров также добывают рысь, бурый медведь, росомаха и крупный филин, однако во многих регионах этих хищников недостаточно, чтобы сдерживать размножение грызунов.

Раньше значительную часть животных добывал человек. Бобровый мех ценился за носкость и устойчивость к влаге, бобровую струю использовали в парфюмерии и народной медицине, а мясо употребляли в пищу. После распада СССР меховые шапки вышли из моды, рынок бобровой струи в России не сформировался, а мясо перестало пользоваться спросом. В результате охота стала невыгодной, и охотники зачастую не выбирают даже выданные им квоты.

Рост численности уже меняет облик малых рек. В нормальных условиях бобровые запруды повышают биоразнообразие, создают среду для птиц, насекомых и водных растений, замедляют паводки и помогают механически очищать воду. Но при избытке животных ручьи и небольшие реки превращаются в каскады запруд: вода застаивается, корни деревьев загнивают, лес выпадает, а сельскохозяйственные земли заболачиваются.

Не меньше проблем возникает у дорог, строений и частных участков. Бобры перекрывают мелиоративные каналы, сводя на нет работы по осушению полей, провоцируют подтопление дорожного полотна, фундаментов и погребов. На дачах они перегрызают яблони, груши и вишни, используя древесину одновременно как корм и материал для плотин. Пукалов напомнил и о случае в Польше, где бобр утащил с верёвки нижнее бельё, чтобы залатать запруду.

При этом эколог призвал не считать бобра вредителем и не допускать его полного истребления. Эти животные участвуют в формировании природных ландшафтов и повышают устойчивость экосистем. Простое разрушение плотин, по его словам, даёт лишь временный эффект: сооружение может быть восстановлено за несколько суток.

Сдерживать популяцию Пукалов предложил комплексно — устанавливать через плотины длинные сливные трубы, позволяющие регулировать уровень воды, закрывать ценные деревья металлической сеткой, а животных отлавливать клетками и переселять в удалённые районы, где есть подходящие условия и естественные хищники. Самостоятельный отстрел бобров без лицензии, охотничьего билета и разрешения на оружие является нарушением природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что бобры едва не затопили Калининградскую область, охотникам пришлось снести почти полсотни плотин. Это позволило восстановить естественный водоток и нормализовать гидрологический режим.