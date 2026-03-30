Забудьте про отсасывание яда: Эколог рассказал, почему гадюки проснулись досрочно и где они уже есть в Москве

В Московском регионе раньше обычного завершилась зимняя спячка у гадюк. Как рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко, причиной стала аномально тёплая погода: почва быстро прогрелась и холоднокровные получили сигнал к выходу из анабиоза.

Эксперт предупреждает, что встретить змей можно не только в лесах, но и на окраинах городов, включая Москву. При этом гадюки не охотятся на людей и проявляют агрессию только в случае самообороны. Укус может быть опасен, но при правильных действиях риск серьёзных последствий минимален.

Гадюки — холоднокровные, их «кнопка включения» — это температура среды. Как только почва прогревается примерно до +5…+8 °C, а на солнце становится ещё теплее, они выходят из зимовки. Представьте аккумулятор телефона на морозе: он «умирает», а когда его заносят в тепло — оживает. У гадюки примерно так же, только это не батарейка, а вся жизнь. Дополнительный фактор — сход снега. Снег как толстое одеяло с холодной подкладкой: пока он лежит, почва не прогревается. Если он сошёл рано — сезон для змей начинается раньше. Илья Рыбальченко Эколог

Специалист подчёркивает: гадюка — не агрессор, а оборонщик. Она кусает только в случае прямой угрозы: если на неё наступили, прижали или пытаются трогать. Яд гадюки относится к гемотоксическим (воздействует на кровь и ткани), а не нервно-паралитическим, как у тропических змей. Для здорового взрослого человека укус редко смертелен, но вызывает сильную боль, отёк, слабость и повышение температуры. В редких случаях возможны осложнения.

«Главное правило — не геройствовать. Если вы видите гадюку, нужно остановиться, спокойно отойти, не делать резких движений и не пытаться фотографировать с близкого расстояния. Змея почти всегда уползёт сама. Работает простая логика экологии: убираем укрытия — уменьшаем вероятность встречи. На участке стоит убрать завалы досок и мусор, косить высокую траву, не оставлять кучи хлама и носить закрытую обувь. В лесу — смотреть под ноги, не лезть руками в траву и кусты, идти по тропам», — рекомендует эколог.

При укусе эксперт настоятельно советуют придерживаться следующих мер: сохранять хладнокровие, минимизировать физическую активность, снять все украшения с поражённой конечности и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Следует категорически избегать таких устаревших и опасных методов, как рассечение раны, высасывание яда, прижигание или наложение жгута, поскольку они могут усугубить состояние пострадавшего.

«Категорически нельзя разрезать, отсасывать яд, прижигать и накладывать жгут. Это как с пожаром: лишние «героические» действия часто вредят больше, чем сам огонь», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее в Московской области была замечена первая активность гадюк после зимнего периода. Очевидцы зафиксировали на видео одну из змей, ползущую по земле, освободившейся от снега, в районе Звенигорода.