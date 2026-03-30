30 марта, 09:57

В Подмосковье под Звенигородом проснулись гадюки

В окрестностях Звенигорода после зимней спячки проснулись гадюки. Змеи ядовиты, однако, как отмечают специалисты, первыми на человека они не нападают.

Укус гадюки может вызвать отёк, боль, тошноту и аллергическую реакцию. Летальные исходы регистрируются лишь в 1% случаев. Эксперты рекомендуют при встрече со змеёй не делать резких движений и не пытаться её поймать или убить.

Россиянам рассказали, как не угодить «в зубы» проснувшихся ядовитых гадюк

К слову, с приходом тепла и на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.

Дарья Денисова
