Королевский питон с двумя головами вылупился у заводчиков в США

Королевский питон с двумя головами вылупился у заводчиков Джастина Стюарта и Кари Джексон в американском городе Юджин. Об этом сообщает What's The Jam со ссылкой на Jam Press.

Стюарт заметил два носа, торчащих из одного яйца, и сначала решил, что вылупляются близнецы. Однако вскоре заводчики увидели, что у детёныша одно тело. Обе головы самостоятельно двигаются, пьют воду, высовывают языки и реагируют на прикосновения. По наблюдениям заводчиков, питон не испытывает боли.

Сейчас он завершает первую линьку, весит около 70 граммов и достигает 18–20 сантиметров в длину. У рептилии заметна небольшая выпуклость в месте соединения шей, а челюсть левой головы слегка искривлена. Заводчики записали питомца к ветеринару, чтобы сделать снимки и изучить его внутреннее строение.

Подобное состояние называют бицефалией, или дицефалией. Оно возникает, когда эмбрион начинает разделяться на однояйцевых близнецов, но процесс не завершается. У таких животных часто возникают проблемы с координацией и питанием, поэтому их шансы дожить до взрослого возраста невелики.

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