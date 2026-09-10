Некроз и смерть: Самая ядовитая змея России рекордно расплодилась в Дагестане

Десять случаев укуса гюрзы зарегистрировали в Дагестане с начала 2026 года, сообщает Mash. Для региона это небывалый рост числа нападений.

Змея в Дагестане. Видео © Telegram / Mash

В начале сентября змея укусила десятилетнего ребёнка во дворе частного дома. Благодаря своевременной медицинской помощи его удалось спасти. Ещё одним пострадавшим стал 86-летний мужчина, который после августовского укуса несколько недель восстанавливал зрение и слух.

Нынешний показатель оказался рекордным за последние 25 лет. При этом с 2001 по 2022 год официально зарегистрировали 25 укусов, три из которых закончились смертью пострадавших. Гюрза, или левантская гадюка, считается одной из самых опасных ядовитых змей России. Она обитает в сухих предгорьях, ущельях и речных долинах, обычно избегая человека.

Её яд обладает геморрагическим и некротизирующим действием: может вызывать внутренние кровотечения и повреждение тканей. После укуса пострадавшему необходимо ограничить движение и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru публиковал подробную инструкцию о том, как вести себя при встрече со змеёй и что делать после укуса. основное правило — никогда не пытатья схватить змею или попытаться догнать. Большинство нападений пресмыкающихся начинается именно с этого.