Змея ест только в темноте, геккон слепнет: Как погоня за красотой калечит рептилий

Рептилии с редкими окрасами и узорами страдают от тяжёлых врождённых патологий из-за экстремальной селекции. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доклад британского Королевского общества защиты животных от жестокости (RSPCA).

Один из примеров — королевский питон Донни. Его специально вывели с окрасом «спайдер», который даёт бледные паутинообразные отметины на чешуе. Однако этот же ген вызывает так называемый синдром паучьей тряски — тяжёлое неврологическое нарушение, поражающее внутреннее ухо. Змея теряет равновесие, раскачивается, задирает голову вверх и с трудом передвигается.

Донни не может нормально охотиться и ориентироваться в террариуме. Сотрудники центра были вынуждены заменить глубокую поилку на мелкую, чтобы питон случайно не утонул.

«Эти морфы стали популярны в 1990-х из-за характерного рисунка. Чем уникальнее, тем дороже. Но после лет селекции и инбридинга у каждого такого питона — у всех ста процентов — развилось генетическое расстройство», — пояснил Фред Барк, руководитель отдела рептилий центра Brighton Reptile Rescue.

Другой подопечный — леопардовый геккон Клетус. Его вывели полностью белым, что называется лейцизмом. Отсутствие пигмента сделало кожу и глаза животного крайне чувствительными к свету. Ящерице требуется ещё более тусклое освещение, чем обычным гекконам.

По словам Барка, лейцизм стал результатом тяжёлого инбридинга. У Клетуса множественные кончики хвоста и недоразвитые брюшные мышцы, из-за чего он склонен к пролапсу при стрессе.

Ещё один питон — альбинос Оскар с ярко-жёлтыми отметинами. У него настолько плохое зрение, что он с трудом ест. Если змея дважды промахивается мимо добычи, то отказывается от пищи и может не пытаться снова целый месяц. Сотрудники заметили: в темноте Оскар охотится успешнее, поэтому теперь его кормят при выключенном свете.

Ведущий автор доклада Эшли Браун отметила, что многие знают о проблемах мопсов и бульдогов с дыханием или о болезнях позвоночника у такс. Однако мало кто задумывается, что селекция ради внешности затрагивает гораздо больше видов — от вислоухих кроликов до золотых рыбок.

«Рептилии — менее привычные питомцы, поэтому рискуют стать забытыми жертвами разведения ради красоты в ущерб здоровью», — подчеркнула Браун.

Вместе с докладом RSPCA выпустила документальный фильм о животных с подобными патологиями. Специалисты надеются привлечь внимание к проблеме и изменить отношение к торговле редкими морфами.

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