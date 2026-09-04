В Калифорнии хотят истребить две тысячи оленей ради спасения растений

Суд разрешил природоохранной организации острова Санта-Каталина в США уничтожить почти всю популяцию оленей-мулов, которые угрожают местной экосистеме. Об этом сообщает The Guardian.

По данным специалистов, животные поедают местные кустарники, из-за чего на острове стало больше инвазивных трав, которые легче воспламеняются. Экологи опасаются, что крупный пожар может уничтожить редкие растения и поставить под угрозу всю экосистему острова.

Решение вызвало протесты среди жителей и зоозащитников. Коалиция противников отстрела пыталась оспорить его в суде, а соответствующая петиция собрала около 32 тысяч подписей.

Оленей-мулов завезли на Санта-Каталину около 100 лет назад ради охоты. Несколько животных быстро превратились в популяцию примерно из двух тысяч особей.

Природоохранная организация рассматривала альтернативы — стерилизацию, ограждение территорий и другие способы контроля численности. Однако специалисты сочли эти методы недостаточными или непрактичными для такого количества животных.

План предусматривает постепенное сокращение популяции в течение нескольких лет. На первом этапе планируется убрать около 200 оленей.

Ранее число какапо — самого тяжёлого попугая на планете — впервые за 75 лет перевалило за отметку в 300 особей. Первого сентября к популяции этих птиц, находящихся на грани исчезновения, официально добавили 90 птенцов. Теперь их общее число достигло 325 — это рекорд с момента начала спасательных работ.