Популяция редчайших попугаев какапо превысила 300 особей

Число какапо — самого тяжёлого попугая на планете — впервые за 75 лет перевалило за отметку в 300 особей. Об этом рассказала руководитель программы восстановления вида в новозеландском департаменте охраны природы Дейдре Веркоу в разговоре с The Guardian.

Первого сентября к популяции этих птиц, находящихся на грани исчезновения, официально добавили 90 птенцов. Теперь их общее число достигло 325 — это рекорд с момента начала спасательных работ.

«Мы ждали четыре года между сезонами размножения, так что видеть рост популяции после всего этого времени — просто прекрасно», — сказала Веркоу. По её словам, в ранние годы программы на такое количество птенцов уходило 16 лет.

Какапо — единственный в мире нелетающий и ночной попугай. Когда-то он был широко распространён по всей Новой Зеландии, но после появления кошек и горностаев его численность резко упала, и к началу XX века птица оказалась почти истреблена. Программу спасения запустили в 1995 году, когда оставалась всего 51 особь.

Размножаются какапо лишь раз в два-четыре года — только когда местные деревья риму дают обильный урожай ягод. В этом году богатый урожай спровоцировал рекордное число птенцов. Следующий сезон, по прогнозам, может наступить уже в 2028 году.

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