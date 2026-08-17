Чуть не погибла в Уэльсе, а теперь лечится в Техасе: История редчайшей черепахи Росси

Редкая морская черепаха Кемпа по кличке Росси продолжает восстановление после необычного путешествия длиной около 8 тысяч километров — от побережья Уэльса до Техаса. Сейчас животное находится в Хьюстонском зоопарке, где ветеринары готовят его к возвращению в дикую природу, сообщает The Guardian.

Росси нашли в декабре 2023 года на пляже в Уэльсе. Черепаха была почти без сознания из-за сильного переохлаждения. Этот вид обычно обитает в районе Мексиканского залива, однако мощные течения иногда уносят молодых особей через Атлантику. Следующие два года Росси выхаживали специалисты морского зоопарка Англси. За это время черепаха заметно окрепла, а её вес вырос более чем втрое — до 21 килограмма.

В августе Росси перевезли из Уэльса в Лондон, а затем самолётом доставили в Хьюстон. Там животное прошло подробное обследование: ветеринары проверили внутренние органы, глаза, рот, панцирь и ласты, а также сделали рентген и компьютерную томографию лёгких.

В целом состояние черепахи специалисты оценивают как хорошее. Росси активно плавает, ныряет и нормально дышит. Однако обследование выявило признаки затяжной пневмонии, поэтому выпуск в Мексиканский залив придётся отложить.

Ветеринары продолжат лечение и наблюдение. Главная цель — полностью восстановить здоровье Росси и вернуть её в естественную среду обитания. Морские черепахи Кемпа считаются одним из самых редких видов в мире. По оценкам природоохранных организаций, число гнездящихся самок составляет всего около 7–9 тысяч.

Ранее сообщалось, что спустя месяц после разрушительного землетрясения в Венесуэле произошло необычное спасение. Домашнюю черепаху по кличке Паскуалина, упавшую с шестого этажа во время подземных толчков 24 июня, нашли живой под завалами, и после спасения её вернули хозяевам. Специалисты пока не пояснили, как животному удалось выжить без доступа к обычным условиям более 30 дней.