Серым китам грозит исчезновение из-за глобального потепления в Тихом океане

Популяция серых китов в Тихом океане переживает массовую гибель, которую связывают с изменением климата: из-за таяния морского льда у животных исчезает корм, и они умирают от голода. Об пишет The Guardian со ссылкой на экологическую организацию.

По подсчётам специалистов, за несколько лет число этих китов упало почти вдвое. Если в 2019 году их насчитывали около 20 тысяч, то в этом году осталось меньше 13 тысяч. При этом гибель, судя по всему, только ускоряется.

Помимо голода, на животных влияют и другие угрозы: столкновения с судами, разливы нефти, загрязнение микропластиком, цветение водорослей, а также промысел в России.

По словам морского эколога с Аляски Рика Стайнера, возглавляющего совет директоров организации Public Employees for Environmental Responsibility, киты попали в очень серьёзную беду. Он отметил, что количество китов, которых выбросило на берег, в прошлом и нынешнем году огромно на фоне обычных значений.

«Число случаев выбрасывания на берег в прошлом и нынешнем году колоссально по сравнению со среднегодовыми показателями», — сказал он изданию.

Серые киты каждый год проходят путь от Нижней Калифорнии до Аляски в поисках пищи. В 1970-х годах вид почти исчез, но благодаря активной охране популяция восстановилась, и в 1994 году животных исключили из списка исчезающих видов по Закону об охране редких животных США. Стайнер назвал это решение колоссальной ошибкой.

Самым тяжёлым выглядит прогноз на 2026 год. По оценкам, с начала года уже погибло от 2,5 до 8 тысяч китов, что подпадает под определение катастрофической гибели.

Точную цифру назвать сложно, ведь биологи могут пересчитать только тех животных, что оказались на берегу. С 2006 по 2023 год в среднем за год фиксировали 43 таких случая, а в 2025-м их стало 179. За первую половину нынешнего года напрямую насчитали 146 погибших китов. При этом, как показывают научные работы, на одного замеченного на берегу приходится от 7 до 25 незамеченных, утонувших в открытом море.

Стайнер рассказал, что выброшенные на сушу животные истощены. Учёные сходятся во мнении, что киты голодают, потому что теряют доступ к корму из-за резкого сокращения морского льда у берегов Аляски, вызванного потеплением.

Морской биолог Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Дэвид Уэллер отметил, что раньше киты были устойчивы к трудностям, но сейчас ситуация выглядит критической. По его словам, среда обитания меняется настолько быстро, что это проверяет на прочность привычную способность популяции восстанавливаться.

На части погибших животных видны следы столкновений с судами и их винтами. Кроме того, коренное население России добывает до 40 китов в год. Формально промысел считается способом пропитания, но, как утверждает Стайнер, мясо на деле идёт на корм скоту. Обстановку усугубляет и расширение нефтедобычи в регионе, о котором объявила администрация Трампа, — это добавляет загрязнения и новых угроз.

Экологи обратились в NOAA с просьбой снова включить серого кита в список охраняемых видов. Ответ ведомства ожидается примерно через месяц. Если власти проигнорируют или отклонят обращение, организация намерена подать в суд. Стайнер выразил надежду, что серый кит станет первым животным, которое администрация внесёт в охранный список.

Ранее общественники забили тревогу из-за резкого сокращения численности краснокнижных серых китов у берегов Чукотки и призвали урезать квоты на промысел. Как пояснил сопредседатель фонда защиты этих животных Василий Борисов, среди примерно 260 особей местной акватории много беременных самок, которые приходят кормиться к российским берегам после спаривания у Калифорнии и попадают под удар охотников.